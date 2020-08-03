德國衛生部長Jens Spahn周一宣布，將對從新冠肺炎疫情高風險國家返回德國的旅客強制進行檢測，這項措施將於本周晚些時候生效。

該部長周一接受德國公共廣播聯盟（ARD）訪問時表示，我們已備好初步草案，希望與各省密切合作，因為地方必須有能力在機場或火車站實施新冠狀病毒的強制篩檢。

德國負責疾病管制與預防的羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）周一宣布德國單日確診數新增509人，累計確診超過21萬人。單日死亡病例增加7人，累計達9,148人。

(時報資訊)