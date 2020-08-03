新北市第73家三重區三和公共托育中心3日開幕將收45名幼童，新北市長侯友宜參加開幕儀式表示，今年新北市將達成90家公共托育中心，實現4年內120家的公托目標，新北市整體家外托育率為35％遠高於全國平均值10~15％，鼓勵新北家長放心生育。

三重區三和公共托育中心3日舉行開幕儀式，新北市議員王威元、陳啟能、李余典、彭佳芸、李翁月娥都到場參加，典禮開始由幼幼小童帶來一段「卡哇伊」表演融化所有人，侯友宜向市議員王威元喊話，「新北托育做得好，你兩個不夠，再生一個」氣氛歡樂。

侯友宜表示，2011年新北市開始設置公共托育中心，時任副市長的他積極參與籌畫，完成前新北市長朱立倫成立60家公托的任務，目前全市已達73家，未來還會再增加，年底全新北市可望達到90家。

侯友宜說，重新市場大樓位於交通便捷的捷運台北橋站旁，市府活化空間後成為社區好所在，1樓是銀光咖啡館、有FU長照站，2樓為公托中心兼托老中心，營造老幼共融的環境，3樓是新北電競基地，4樓是身心障礙失能日間照顧中心，提供民眾各項服務。

送托公托中心的以晴媽媽表示，新北市的公托中心環境明亮，公托教師更充滿愛心與耐心，成功改善小孩不明原因翻白眼的習慣，她還常常接到教師貼心的提醒電話，她深深感受到教師對教育的熱誠。

受委辦的新北市幼兒托育職業工會理事長李靜華說，工會承接新北市3處公共托育中心，包括鄰近三和公托的台北橋公托，每次登記都爆滿留有近100名候補，預期三和公托受地利之便，一定也很受歡迎。

社會局長張錦麗表示，三和公托可收托45名0-2歲嬰幼兒，網路抽籤報名到8月6日下午5時止，現場報名自即日起至8月10日，8月12日將公開抽籤，預計24日開始收托。

(中時 )