炎亞綸籌備一年的紀實節目《一炎一行》3日開播，該節目關注生態保育以及天災等環境議題，炎亞綸擔任節目發起人透露，想透過節目呈現人與自然的關係，告訴更多的觀眾，人類並不是獨立生存在這個星球上的，「應該與自然為伍」；他自去年7、8月開始籌備，原本預計在今年3月要前往澳洲與製作人會合，沒想到出發前夕，澳洲當局宣布入境的旅客都需要隔離，眼見疫情在各地爆發，已經在當地的製作人為了相關人員的安全，於是緊急喊卡，要炎亞綸留在台北，節目企劃改以「南北半球」的視角對話呈現，製作人則親赴現場，將澳洲大火、疫情等民眾應變與生活變化紀實在節目中。

炎亞倫觀察，其實不只是澳洲，世界各地，加州也曾發生大火，「除疫情嚴重發燒之外，其實地球本身也在發燒，動不動澳洲就飆出四五十度的熱浪，也讓很多人一直喪命。」他也感嘆，「也許過個五年，這個世界上就沒有乾淨的水源可以喝，也許過個五年，再也看不到北極熊，再也看不到候鳥的遷徙，因為沒有氣侯的變化，永遠都是熱的。」炎亞綸警告，當你看到無尾熊棲息地被破壞，好像就以為只有無尾熊和袋鼠受到傷害，但其實是大自然在暗示我們，「人類再不重視保育和生態的維護的話，下一個棲息地被破壞的就是人類」。

炎亞綸期許能像自己的精神導師柯比布萊恩（Kobe Bryant）發揮公眾人物的影影力，除堅持自身演藝事業外，更將環保理念擴及到更多人。他透露，自己從小就很喜歡打籃球，籃球在他少年的時代，陪伴他度過許多孤獨的時光，「我的精神導師柯比布萊恩（Kobe Bryant）給了我許多力量，讓我堅持做自己，更努力的去做我想要做的事情。」他曾在柯比布萊恩意外過世時，悲痛寫下：「謝謝你教會我不放棄，教會我努力。你走了可是你的精神會永遠留下。對不起你得那麼痛的離開⋯⋯」談到人類應該與自然為伍，炎亞綸認為，「人與人的交流充滿未知性，且都有一瞬間的情緒。」他又說，大多數的時候，我們因為對未知的恐懼，會下意識的保護自己。

炎亞綸推出紀實節目《一炎一行》。（晴空鳥提供）

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