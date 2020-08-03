前主播張宇2017年閃嫁給Tutor ABC副總裁劉彥谷，小倆口在3年內生下2個兒子，不過張宇近日卻在節目上坦言，有時候會後悔走入婚姻，張宇還提到，1對孩子原本不是她的計畫、都是意外來的，張宇還對著鏡頭笑說：「提醒大家要記得避孕喔」。

張宇近日登上節目《單身行不行》分享自己的婚姻觀，她大讚和老公初見面時，就對他有似曾相識的感覺「我覺得就是他，跟他相處很安心」，儘管嫁給100分的老公，不過張宇卻坦言，有時候會後悔走入婚姻。

張宇坦言，她一直在適應自己是老婆和媽媽的角色。（圖／取材自東風衛視Youtube）

張宇進一步說明，當了人妻和媽媽就多了責任「我不羨慕他們（未婚友人）可以談戀愛，不羨慕他們搞曖昧，因為我覺得我都經歷過了，但我羨慕的是，他可以不用管別人」，張宇指出，婚後要顧家庭、公婆等，不能凡事以自己為重。

同時，張宇坦言，她在3年內生了2個孩子，對她自己衝擊很大「一直在適應自己是老婆和媽媽的角色」，張宇也提到，2個孩子其實根本不在計劃之內，沒想過自己一下子就當媽，張宇還笑說：「提醒大家要記得避孕喔，人生很多意外呢」。

【精華版】意外懷孕生兩子？最正女主播閃嫁副總裁真相？

(中時新聞網)