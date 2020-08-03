25位學員們習得花束、祭典桌花、胸花等製作能力，結訓後可成為花藝園藝店員或自己成立工作室等，尋求事業第二春。（陳育賢攝）

25位學員們習得花束、祭典桌花、胸花等製作能力，結訓後可成為花藝園藝店員或自己成立工作室等，尋求事業第二春。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市生命禮儀工會辦理的「勞工自主學習計畫─禮儀會場花藝布置班」第01期近日結業，25位學員們習得花束、祭典桌花、胸花等製作能力，結訓後可成為花藝園藝店員或自己成立工作室等，尋求事業第二春。

新竹市生命禮儀工會理事長莊馬銘表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為花藝業者或從事人員。

此次開班的「禮儀會場花藝布置班」，課程內容是指導學員學會花束的製作與運用、桌花製作、胸花的設計等婚喪禮儀慶典專業技術，課程結訓後可尋找花藝相關工作例如花藝園藝店員甚至自己成立工作室等。

新竹市生命禮儀工會是於2018年9月14日通過TTQS門檻評核，核心訓練包括有授予勞動法的勞動法規類、勞保法規；專業知識的了解生命禮儀專業知識；專業技術的禮儀師證照班、寵物禮儀師訓練、喪禮主持人等。

(中時 )