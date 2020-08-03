台南市長黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，近日台灣新增不少武漢肺炎境外移入個案，台南市將重新要求無法保持社交距離的室內場所需戴口罩，明天起進入2週宣導期。

黃偉哲表示上午出席交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心開幕儀式後，接受媒體聯訪時被問到有關武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）相關防疫狀況。

黃偉哲表示，因近來台灣有10幾例境外移入個案，在與中央疫情指揮中心討論後，中央認為台南市戴口罩的比例偏低，因此市府將重新要求在室內場所，如果無法保持社交距離就需要戴上口罩。接下來將有2週的宣導期，宣導期過後將針對違反的業者進行罰款等強制處分。

黃偉哲說，已經有專家提出警告，隨時可能有第2波疫情來襲。事實上在其他的國家或地區，也已經出現第2波、第3波，甚至更嚴重的疫情。除了希望民眾不要掉以輕心，遵守保持社交距離或戴口罩的原則，也呼籲中央針對入境的商務客或國人加強篩檢防疫措施。

他說，當初解封是逐步開放，現在因應防疫需要，也要逐步緊收。先要求勸導，宣導期過後再強制，如果再不行的話，就考慮要對娛樂場所實施更高強度的限制。

(中時新聞網)