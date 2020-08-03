貨櫃車硬闖陸橋下動彈不得輪胎洩氣才脫困。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

貨櫃車硬闖陸橋下動彈不得輪胎洩氣才脫困。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市3日下大雨，一輛連結貨櫃車行經楊梅區楊新路陸橋時硬闖，卡在橋下傾斜動彈不得，由於該陸橋上為台鐵西部幹線軌道，楊梅警分局獲報派員進行單線通車的交管，同時連絡拖吊業者先行把聯結車的輪胎洩氣後拖離現場，許多車輛卡在滂沱雨勢中，現場約花1個半小時，在中午12點半才排除事故。

警方初步調查，李姓駕駛因為當時下著滂沱大雨，一時疏於注意該陸橋的車輛限高為4公尺，在硬闖下導致擦撞。經警方酒測，李男的酒測值為0，並未受傷。至於事故原因和陸橋有無損失，警方將連絡台鐵人員到場進行檢測。

(中時 )