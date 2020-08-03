立委集體涉貪案，檢調查出李恆隆與蘇震清之間有2000萬元金錢往來，懷疑就是賄賂款。台北地院今開聲押庭，花費約3個小時訊問蘇震清，庭後蘇的律師張世和透露，蘇在庭上情緒穩定，沒有太大起伏，「畢竟是見過大風大浪的人」。

檢方調查，在SOGO經營權爭奪戰中，李恆隆涉嫌各以2000萬元行賄蘇震清、廖國棟，盼2人能出力推動修正俗稱「SOGO條款」的新版公司法。李恆隆日前被移送北檢時，對著媒體喊冤，強調他是被害人，根本不需要行賄，立委們是為他仗義執言，與蘇的金錢往來是「借貸」。

檢方認為，依監察院的資料，蘇震清的財力根本不需要向李恆隆借2000萬元，懷疑李是想藉媒體隔空串證，因而對2人聲請羈押禁見。同案遭聲押禁見的還有廖國棟等人，總共10名被告。

蘇震清的聲押庭從上午11點半開始，中午12點半一度休庭吃飯，下午1點半再續開，直到3點半結束，實際開庭時間花費約3小時。法官接下來續開廖國棟助理丁復華的羈押庭，後面還有廖本人，以及李恆隆。

庭後，律師張世和指出，蘇震清在庭上情緒還算穩定，畢竟是見過大風大浪的人，至於與李恆隆的2000萬元金錢往來，張也附和說：「是借貸」，但對於蘇是否有其他解釋，則以偵查不公開為由拒絕透露。

(中時 )