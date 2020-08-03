台一生態農場「蝴蝶迷宮」，蝶舞翩翩。（廖志晃攝）

台一生態農場「蝴蝶迷宮」，適合親子同遊。（廖志晃攝）

埔里鎮曾有「蝴蝶王國」之譽，台一生態休閒農場（楓樺台一渡假村），以生態永續發展為目標，打造「蝴蝶迷宮」；縣長林明溱、埔里鎮長廖志城等人，3日聯袂揭幕，並期許蝴蝶王國生態勝景，再現風華。

台一生態休閒農場在7月間舉辦的「去喔！Farm 特色農業旅遊人氣」網路票選中，獲得「金獎」農場人氣王；園區有100多種蝴蝶，因而首創全國唯一的「蝴蝶迷宮」；開幕典禮由台一企業董事長張國禎主持，林明溱、廖志城，縣府農業處長陳瑞慶、觀光處副處長林秀梅、新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、第一銀行埔里分行經理簡裕明等人共同見證。

林有溱指出，他持續推動南投縣成為觀光首都，更需要企業界共同投資並發揮創造力，而蝴蝶迷宮不僅讓遊客輕鬆親近與萬蝶共舞，還提供認識上百種蝴蝶，與蜜源食草植物的導覽解說，寓教於樂就是最好的觀光範例。

廖志城表示，他上任後，提出「蝴蝶造鎮」計畫，獲得張國禎鼎力支持，而且台一復育蝴蝶果斐然，可說是發展觀光成本最低、效益最高的典範，也希望後續開發蝴蝶周邊產品、美食和文創產品，讓遊客充分體驗蝴蝶之美。

張國禎指出，台一休閒農場有100多種蝴蝶棲息繁衍，甚至有保育類的黃裳鳳蝶也常出現！「蝴蝶迷宮」種植高士佛澤蘭、馬纓丹、繁星花、光冠水菊等蜜源植物，行走其間，蝴蝶就在身邊翩翩飛舞；將來還會依季節推出薰衣草季、魯冰花季、繡球花季等，讓南投觀光四季皆美。

配合蝴蝶迷宮啟用，台一生態休閒農場8月中旬將舉辦「尋蝶作畫趣」活動，對象為國小1到6年級兒童；臉書粉專同步舉辦「跟著蝴蝶去旅行」抽住宿券活動，詳情請上官網查詢。

(中時 )