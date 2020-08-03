威盛(2388)今日宣布，攜手新北市教育局與國教署北區科技教育輔導中心，合力推動偏鄉AI自造教育的推廣，威盛Pixetto加入新北市AI自造教育的推廣，透過各式各樣的應用，為偏鄉教育導入AI元素。

為幫助偏鄉學生學習符合108年新課綱之科技課程、及了解新興AI科技趨勢，新北市教育局以位於東北角偏鄉的欽賢國中作為AI科普教育推廣站，今(3)日進行揭牌，由教育局長張明文出席揭牌儀式，同時，在新北市政府教育局及國教署北區科技教育中心台灣師範大學科技系張玉山教授研究團隊負責教育指導與帶領下，攜手威盛，在新北市立欽賢國中共同發起推動新北市偏鄉國中小AI智慧科技教育發展計畫合作。

對於這次合作，威盛全球行銷副總Richard Brown表示，透過參與這次新北市偏鄉國中AI自造教育的推動，在未來AI及程式設計的趨勢驅動下，協助孩子們提早進入AI智慧自造學習及程式設計的領域，期許這樣的產官學合作，將使偏鄉學生教育持續改善，加強整體國家國際競爭力。

在此次合作中，由新北市政府提供教育計劃專案輔導，國教署北區科技教育輔導中心張玉山教授教學團隊負責專業AI自造科技教學指導，威盛提供強化AI自造科學的威盛專業AI技術指導，期許透過這項產官學合作達到協助新北市偏鄉國中小學生，透過三方專業資源，合力推動偏鄉學生科技應用能力與資訊素養，點亮偏鄉資訊教育。

(時報資訊)