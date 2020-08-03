澳洲新南威爾斯大學（UNSW Sydney）日前在官方推特刊登一篇挺香港的評論文章，引來大陸留學生不滿，要求陸駐澳領事館向學校施壓撤文，校方幾小時後火速刪文，此舉引發澳州議員不滿，砲轟校方向大陸屈服。

綜合澳洲廣播公司新聞網（ABC News）、《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）報導，新南威爾斯大學官方推特上月31日轉推了一則該校法學院針對香港局勢的評論文章，文章題為「國際社會需要施壓，以終結中國在香港所犯的錯誤」（China needs international pressure to end Hong Kong wrongs），推文引述內文「現在是關注香港局勢急速惡化的關鍵時刻」，更引述該系講師、同時為「人權觀察」（Human Rights Watch）澳洲分部主任皮爾遜（Elaine Pearson）的話指出，現在是國際社會向大陸施壓的時刻，抑制侵犯人權的行為。

An unacceptable disgrace.@UNSW deletes tweet of an article about #HongKong human rights abuse by @PearsonElaine , AUS director of @hrw, over pressure from Chinese nationalists who r mobilized by Chinese app #Wechat (Weixin) and email Chinese consolate for “help” from Australia pic.twitter.com/CJpkcdnVwY — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) July 31, 2020

貼文刊出後，新南威爾斯大學隨後遭到大陸留學生撻伐，留學生不只在社群媒體上痛批皮爾遜無知、偏頗、歧視，甚至是「嚴重冒犯中國學生」、「構成對大陸內部事務的干涉」。德國之聲也報導，畢業於新南威爾斯法學院的大陸律師也在微信上發起群組、組織抗議行動，他們的目標是讓學校刪除貼文、下架官網上的評論文章，並且公開道歉，群組中也有學生表示，已經將訊息轉告大陸駐雪梨領事館。

推文貼出幾小時後，新南威爾斯大學又發布推文，強調該校學術人員發布的言論並不一定代表校方立場，更指出「學校和大中華地區悠久與珍貴的關係可追溯至60年前」，「新南威爾斯大學提供一個歡迎及包容的環境，並且很榮幸地歡迎來自全球超過100個國家的學生。」

不過2則推文後續都已經被刪除。

新南威爾斯大學自刪貼文的舉動又被罵翻，澳洲教育部長特漢（Dan Tehan）呼籲校方捍衛言論自由，多名跨黨派議員痛批校方屈服於大陸施壓、自我審查，放棄學術自由及言論自由，工黨議員謝爾登（Tony Sheldon）在推特反問，「新南威爾斯大學怎麼還能自稱是大學？」

(中時新聞網)