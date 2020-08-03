繼先前印度政府宣布將禁止多款大陸APP之後，現在似乎又瞄準上大陸手機生產商。印度電子和資訊技術部長Ravi Shankar Prasad於1日在推特上表示，三星電子、富士康等蘋果的合作夥伴們入選一項智慧手機生產激勵計畫，此舉可能在未來5年內將印度的手機行業產值提高到11.5兆盧比（約1500億美元）。

根據《中國基金報》指出，在Ravi Shankar Prasad公佈的22家申請激勵計畫的公司中，包含小米、Vivo等大陸公司卻從中缺席。不少外媒認為，印度此舉是想將大陸企業趕出印度。借助自己13億的人口基數，幫助本地手機品牌成長為另一個華為。

日前印度政府宣佈將推出66億美元的現金激勵計畫，打算在將印度打造成新的智慧手機製造中心。據此次生產激勵計畫指出，印度政府將在5年內對在該國生產的商品的增量銷售提供多達6％的財政獎勵。並承諾將為生產電子元件、半導體和其他零組件的資本支出提供25％的激勵。目前已經有22家公司向印度申請參與這項刺激計畫。

而據全球知名的技術市場分析與諮詢公司Canalys發佈的告顯示，目前大陸手機佔據印度手機市場大約80％的市占率。

(旺報 )