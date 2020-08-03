模擬2020東京奧運對抗賽男單賽事今天上演精彩的「天王對決」，世界排名第2的周天成和世界排名第12的「羽球王子」王子維抱著必勝的決心打滿三局，最終周天成克服第3局前半段落後劣勢，最終21比19、15比21、21比17驚險收下這次模擬賽男單金牌。

賽後周天成分析，和練習對抗不同，模擬賽營造比賽氣氛，選手都很想贏，有對抗就會想把速度拉高，因此比賽精彩度也高，「過程中只要一個不小心，別人就有機會擊敗你，有時如果這一拍沒有壓制對方，下一拍可能就換我被壓制，機會來臨時真的要把握。」

王子維努力想從周天成手中拿下勝利。（國訓中心提供）

國際賽王子維對周天成是0勝7負居下風，這場比賽雖然不算正式國際賽，但有轉播、裁判等，氣氛猶如正式大賽，加上奮戰三局與勝利擦身而過，王子維賽後也檢討自己，「比賽中有幾分我覺得應該是我得分，裁判卻給對手分數，我心情上受到影響，打得有點急，後來調適換氣，努力告訴自己冷靜，很可惜還是輸了，但之前對學長都是被動比較多，今天有些求我都可以控制，很榮幸可以和世界第2高手再度過招。」

接下來王子維報名參加全國排名賽，而且還是挑戰平常不太接觸的雙打，周天成會隨之前一起訓練的田徑隊到澎湖移地訓練，也會到綠島、馬祖進行一些回饋基層的活動。

(中時 )