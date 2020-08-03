國際美元回穩，台股震盪下殺，且外資擴大賣超偏匯出，新台幣實質匯率也走弱，盤面最高價落回29.3元價位，尾盤升幅快速收斂，並且由升轉貶，終場收在29.531元兌1美元的逾一周新低，貶值2.9分，台北外匯經紀公司成交量9.67億美元。

外匯交易員指出，主要亞股漲多跌少，但台股上周衝破歷史高點後，展開一波修正，又被外資當提款機，延續上周賣超方向，在匯市雖是有買有賣，但匯出略增加下，使得新台幣實質匯率轉弱，盤中最高價也從上周的29.2元價位，回落至29.301元，尾盤老大（央行）照例進場調節後，收盤仍守住29.5元防線。

外匯交易員認為，近期國際上除二波肺炎疫情趨嚴峻外，暫無其他重大利多或利空訊息，金融市場延續震盪，但反應較第一波疫情平穩許多，期待疫苗及有效藥物的好消息確立，才有機會啟動大漲行情，及外資熱錢湧入，在此之前，新台幣雖是欲弱不易，但升勢也受限。

(工商 )