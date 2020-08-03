為建構台灣工業4.0與智慧製造更全面的發展環境，資訊軟體服務廠商資通電腦（2471）宣布，將捐贈朝陽科技大學ciMes製造執行系統。資通電腦表示，ciMes為打造智慧工廠不可或缺的系統，期盼藉由產學合作共同培育數位轉型領域的菁英，打造未來智慧製造生態圈。

資通電腦為臺灣第一家獲准股票上市櫃的軟體公司，在資訊與系統整合領域累積近40年經驗，為金融、政府和工商企業等單位提供資訊化的產品與服務。

資通電腦董事長余宏揚表示，今年適逢公司40周年慶，資通電腦見證台灣製造起飛與轉型，也因為參與其中，更能深刻體會製造產業在數位轉型上的需求，此次捐贈MES系統，期望讓產業知識與技術能深入學界，共同培育更適合製造產業的全能人才，透過資訊軟體的力量，更添台灣智慧製造續航力。

資通電腦總經理林聖懿表示，很榮幸捐贈ciMes製造執行系統促成產學合作。中台灣為智慧機械產業重鎮，近來在政府積極引領之下ciMes曾協助工業技術研究院在台中精密機械園區打造「智慧製造試營運場域」，也因為這樣的契機，期望能夠以中部為起點，建構一個符合未來智慧製造需求的良性生態圈。透過資訊的交流、人才的培育訓練、研發技術的技能轉移、打造就業機會等，帶動智慧製造產業的良性循環，讓產、經、學能夠真正的互相串通，為台灣智慧製造扎下優良根基。

資通電腦ciMes產品總監曾文光也提到，資通的MES系統已深入台灣製造產業，能成為銜接人才技術與產業需求的接口，宛如ciMes能成為工廠與智慧製造間的橋樑一樣，希望可以透過MES專業對智慧製造帶來助益。而舉凡汽車與車用零件、金屬加工、射出成型…等各式製造產業，ciMes也都具備相關Know-how（產業知識） 與Template（製造模板），並實際協助許多知名大廠完成MES系統導入與上線。

近期為了因應即將來臨的5G趨勢，資通電腦ciMes將超前部署，以結合5G與智慧製造為目標，接續推出5G智慧製造相關垂直整合應用，包括：AR（Augmented Reality；擴增實境）、VR（Virtual Reality；虛擬實境）、大量設備即時監控、異地製造整合與可視化即時檢測等應用，協助各產業快速進行數位轉型。

(工商 )