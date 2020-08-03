J.Sheon入圍本屆金曲獎最佳男歌手的，近日推出被他稱之為「愛情輓歌」的新單曲〈愛已死〉，聯手老班底兼好兄弟兼換帖的剃刀蔣及謝乾乾，分別操刀音樂製作與MV的部分；這次J.Sheon除了演唱和創作，更發揮了設計系的長才，親自設計封面視覺，配合歌曲80年代氛圍，封面更是宛如80年代恐怖電影海報，這次會出手設計，他直說：「一是封面在寫歌初期已經有設定一個方向，也覺得以自己的粗淺能力，應該還算可以勉強達到自己這次設定的風格；再來就是因為我把預算省給導演，希望他可以用更充裕的資源拍攝MV，能把MV拍得更緊繃，心情也比較舒爽！」

他這次在新作〈愛已死〉發揮了設計系的長才，親自設計單曲封面視覺：「因為這次音樂的走向就是走一個比較80 vibe的東西，加上我們這次MV的走向，自然產生一個把B級片視覺也合進來的想法，加上本身對於80年代的恐怖片也是非常喜愛。」談到80年代恐怖電影，J.Sheon如數家珍，舉凡《鬼玩人（Evil Dead）》系列、《變蠅人》、《十三號星期五》、《月光光心慌慌》、《禁入墳場》、《突變第三型》等電影，都是他非常欣賞的經典作品，「一直都很喜歡恐怖片，用這首單曲一次呈現」。

他最後交出一張充滿80年代恐怖電影氛圍的封面，草稿圖出自也是讀設計的製作人剃刀蔣之手，「剃刀一開始開給我的是經典電影裡面，長型海報的尺寸，所以製作封面的時候，花了幾天想要怎樣把他放到 1：1 正方形的封面裡面，也花了兩、三天試了不同方法，看怎樣的手繪效果對於呈現復古手繪海報感的東西比較妥當」；〈愛已死〉從歌曲、封面到MV風格統一走向J.Sheon最愛的恐怖片，他說：「這個時代，愛情沒有你想像中的美好，它具備很多瑕疵、很多危險，所以我們做了一首輓歌，來葬送愛情。」

J.Sheon親自設計單曲封面。（索尼音樂提供）

(中時 )