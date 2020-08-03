民眾黨高雄市長補選候選人吳益政下午到監察院陳情，要求新任監察院長陳菊出面，替高雄市追查當初中央允諾給高雄市的補助款818億元。吳益政府並拿出書法家陳世憲的作品「君自故鄉來、應知故鄉事」，說陳菊曾任高雄市長，應知高雄市民要的只是公平。

高雄市長補選8月15日投票，選前吳益政多次提及高雄市818億元的補助款問題。他在陳情書中表示，2016年民進黨贏得總統篤水立委選舉完全執政後，3月陳菊曾率市府團隊北上立法院陳情，說縣市合併後中央補助款減少818億元，希望立委協助爭取公道。

吳益政下午表示，陳菊是民主的前輩，但他今天前來監察院，是要提醒陳菊，高雄現在更辛苦了，陳菊過去所提的縣市合併後，中央要補給高雄市的818億元補助款仍無下文。

吳益政說，他有問過代理市長楊明州，楊明州也說高雄市的財源問題，出於中央沒有補給高雄市818億元，這個帳從以前不管誰執政都存續，但行政機關怎可說話不算話。他希望交給陳菊的陳情書，陳菊可以交下去調查。

針對吳益政陳情補助款問題，行政院發言人丁怡銘表示，行政院不回應候選人發言。

(中時 )