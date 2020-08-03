大陸A股7月以紅盤收官，三大指數月漲幅均超過10％，拉長至全年來看表現也不錯，滬指漲8％，深成指漲30％，創業板指漲55％，有729檔股票的股價年內創出歷史新高。同時因股市走揚減持套現也隨之而來。據21數據新聞實驗室統計，截至7月31日，A股共計1588家A股上市公司出現淨減持，整體淨減持參考市值高達3031.4億元（人民幣，下同）。

另觀察到今年來A股公司已發佈超過7700份關於股東減持的相關公告，共有1588家A股上市公司出現淨減持。其中有60家上市公司淨減持超過10億元，當中42家公司年內股價創出歷史新高。

從行業來看，有9個行業的淨減持額超過百億元，其中醫藥生物、電子行業淨減持額超過500億元。而銀行、公用事業、鋼鐵是今年來唯3獲得股東淨增持的行業。

另值得注意的是，2020年是A股限售股解禁大年，解禁總數量將達到2945.42億股，參考市值高達4.53兆元，創2005年以來新高，預料大規模減持或將持續。

(旺報 )