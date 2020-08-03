大園分隊3日中午12時在中正東路一段840巷埔心涵洞發現一名小貨車陷在淹水裡，當時淹水約1米深，但並沒有看到駕駛。大園分局表示，已通知大園區公所協助抽水，並通知車主。

該輛小貨車是便當店的車，駕駛人只是幫忙送 貨的司機，他開過涵洞時沒想到水這麼深，導致車輛拋錨無法動彈。司機先下車聯絡雇主，但積水太深無法拖吊，司機就先回店裡了。

(中時 )