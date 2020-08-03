埔心涵洞淹水 便當店貨車拋錨駕駛速離 16:372020/08/03 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市大園中正東路一段840巷，埔心涵洞發現一名小貨車陷在淹水裡，駕駛已離去。（翻攝照片／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大園分隊3日中午12時在中正東路一段840巷埔心涵洞發現一名小貨車陷在淹水裡，當時淹水約1米深，但並沒有看到駕駛。大園分局表示，已通知大園區公所協助抽水，並通知車主。 該輛小貨車是便當店的車，駕駛人只是幫忙送 貨的司機，他開過涵洞時沒想到水這麼深，導致車輛拋錨無法動彈。司機先下車聯絡雇主，但積水太深無法拖吊，司機就先回店裡了。 (中時 ) #大園 #司機 #涵洞 #淹水 #小貨車 也許您會感興趣 生活熱門新聞 專家說破嘴就是不入境普篩 莊人祥揭背後原因 - 生活 中衛雙色口罩來了！屈臣氏門市今限店開賣 各通路一次看 - 生活 不明疫情再起！陳建仁籲「備3個月口罩」 莊人祥霸氣回應 - 生活 比利時工程師接觸者 328人核酸檢測結果出爐 - 生活 颱風眼開了！哈格比強度達顛峰 下半天警戒地區曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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