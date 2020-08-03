《神之鄉》主要演員們參與開鏡儀式。（東森提供）

東森、映畫聯合製作、台灣原創漫畫改編IP戲劇《神之鄉》，3日一早在桃園市大溪普濟堂舉行盛大開鏡儀式，除了主演王識賢、李李仁、李玉璽、項婕如、周采詩、Janet謝怡芬、王彩樺、黃鐙輝、廖威廉、林玟誼、盧以恩等演員都出席，包括文化部長李永得、桃園市長鄭文燦也親自到場致詞。王識賢與李李仁繼2004年的《意難忘》後再度合作，王識賢劇中角色是打陀螺高手，已苦練一段時間的他苦笑說，現在只打得動小陀螺和最重20公斤的陀螺，之後要挑戰50多公斤的陀螺真的太難了，「我腰不好！」而且第一天手指就被麻繩磨破皮，現在還長繭。

李李仁則自曝劇中本來要他吹嗩吶，但他覺得太「一般」，希望更創新以跟王識賢的陀螺傳統技藝區分，因此主動提議「吹喇叭」，他還特別找老師到家裡一對一對教學，「我才剛拿到樂器、練了一周，上過兩、三堂課，第二天就可以發出第一個音！」自覺頗有天份的他坦言，因為每天一直吹，吹到老婆小孩都抗議了，希望他最好是去鄰居家吹，幸好他們住在比較山區，但他仍必須躲起來練，「10次有8次可以吹出第一個音，希望練到正式拍攝時可以不要用到替身，自己就能完成吹出一句」。

王識賢、李李仁繼《意難忘》後，再度於《神之鄉》合作。（東森提供）

他笑說最近生活就像音樂家，因為Janet和老公George近日要去上他另一個主持的節目，George開了兩首老歌歌單要唱歌，他於是勤練吉他準備伴奏，最近每天都是一邊彈吉他、一邊吹喇叭。

該劇幾乎每個演員都苦練才藝，李玉璽必須練打陀螺和扛40多公斤神將，因為很傷腰，他一身傷且超累，還去刮痧拔罐，Janet必須練唱歌，王彩樺則是剪髮高手，盧以恩為戲學鋼管舞。黃鐙輝因飾演自幼患有「高功能自閉症」的木雕師傅，他說最近常半夜在家裡敲木頭，小孩也被他吵醒，因為一直聽到叩叩叩的聲音，而且敲木頭木屑會亂噴滿地。女主角項婕如被問練了什麼才藝？黃鐙輝虧她專攻「練肖話」，因為她演的是直播主。

李玉璽、項婕如新戲配對演出。（東森提供）

威廉為戲與李玉璽一起狂練扛神將，劇中的他是大溪最厲害的第一勇將，他笑說，神將都40幾公斤，光繞廟兩圈就不行了，而且很傷腰。且劇中的他原本是搬家工人，事前還去搬家公司體驗，結果中「籤王」，要搬冰箱，而且是公寓五樓沒有電梯。他說體驗搬家時有被認出來，「我就開玩笑說我是何潤東！」一旁的黃鐙輝虧說「你好賤喔！我被認出來時，我也都說我是康康」。

Janet劇中飾演王識賢前妻，是李玉璽、盧以恩的媽媽，角色設定她是鳳飛飛的粉絲，但現實中的她不是鳳飛飛粉，剛好自己的爸媽也不是，讓她有點求助無門，一旁的王識賢忍不住透露：「我是！而且我跟她合照過！」他說自己早期的〈雪中紅〉曾獲得《金曲龍虎榜》的最佳銷售，當時就是鳳飛飛頒獎給他，而且還合拍過一張照片。

(中時 )