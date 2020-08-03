近來虱目魚產地價格已跌至成本價每台斤40元以下，民進黨立委邱志偉日前邀請漁業署到高雄市路竹區與漁民座談。邱志偉要求漁業署與高雄市政府海洋局，於1周內共組聯合稽查查價小組，對魚價格下跌做調查並提出報告。

漁民抱怨，產地價格低，卻未反映在終端實際售價上，中間價差都被大盤賺走。目前，市場價每台斤約80至100元左右。邱志偉接獲漁民陳情，向中央反映漁民心聲。

分析虱目魚價格下滑原因，包含今年是暖冬，導致漁獲量大增，以及新冠肺炎影響等因素。也有漁民指出，漁業署應該要廣扶植小型加工廠，在虱目魚價格低時，加工廠就能運作，生產的虱目魚肚、魚皮、魚頭等都能忠實反應產地價格，能刺激銷量也能增加就業機會。

漁業署主秘繆自昌表示，這波疫情衝擊不只虱目魚，其他養殖魚種也都受創嚴重，漁業署針對養殖漁民有編列64億的紓困經費，並在網路商城等通路推廣食用，但國內消費市場的銷售量要提升，才能減緩產地出貨壓力。

此外，魚販文山伯受訪說，尚未到大出（豐收）的時候，相信養殖業者心裡都在滴血，未來的石斑魚、午仔魚、鱸魚等的價格也會受到衝擊，他對此並不樂觀。

他認為，政府應該要拿出辦法，幫漁民找出路，且漁民與養殖業者要三思，要在高雄市長補選投給對漁民有真正幫助的候選人。

(中時 )