財政獨立民調 (民眾黨提供)

高雄市長補選參選人支持度民調 (民眾黨提供)

民眾黨高雄市長參選人吳益政今日在民眾黨立委張其祿、十方民意民調公司總經理黃志呈陪同下召開「高雄市長補選封關民調記者會」表示，民進黨高雄市長參選人陳其邁都當過5屆立委，統籌分配款停了20年，很多立委都不認真。

民眾黨本次民調委託十方民調公司，以市話方式針對高雄地區年滿20歲以上民眾進行調查，民調時間為2020年7月29日至8月2日，回收有效樣本數為903份。

吳益政指出，根據民調，有關統籌分配款，高雄在縣市合併後，反而領得比合併前還少818億，認為不公平的高雄市民達62.6％。難道蘇貞昌你都沒當過屏東、台北縣長嗎？你要不要回頭來當縣長、市長？看你有沒有辦法忍受。

吳益政表示，陳其邁說要招商橋頭工業園區，而假設園區增加1千億營業額，高雄的統籌分配款只增加2.7億。陳其邁當過中央行政官員，立委也當這麼久，也不了解這個問題，難怪台灣政治經濟搞得亂七八糟，高雄一蹋糊塗。

吳益政批評，很多人南部當完去北部，政治人物當了這麼久，也沒有為高雄解決問題，靠黨支持、消費自己黨的支持者，割高雄的肉、喝高雄的血，只為圖自己政黨的權位。

張其祿指出，8月15日即將舉行高雄市長補選，經過國民黨高雄市長參選人李眉蓁論文事件及上周六的政見發表會後，吳益政的支持度已從7.7％上升至11.5％，李眉蓁則是由13.9％略降至12.8％，雙方已到黃金交叉。陳其邁則維持在46.5％左右。

但須注意的是，該份民調題目為「現在新聞報導都說李眉蓁因為這次的碩士論文抄襲事件，不可能當選市長，請問您有無可能會改支持吳益政，用選票制衡民進黨？」

吳益政對此表示，我不是只為把李眉蓁打敗，那有什麼好高興的，我本來就比他好很多。昨天會說國民黨33個立委去替李眉蓁站台，是集體自殺。意思是藍委應該去幫李眉蓁提出政策，而不是僅因為同黨就去露臉，這是最大的問題。

(中時 )