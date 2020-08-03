中天綜合台《地球人請回答》今日晚間9點將播出主題「感情中總是有難以開口的事 這些事你敢說嗎？」邀請到藝人馬國賢、撒基努、蔡逸帆、楊晨熙上節目分享經驗談，提到「會老實跟男友說借錢給前任嗎？」的話題時，蔡逸帆選擇隱瞞，「我不會講耶，因為這對現任完全是沒有加分的啊！他只會覺得你還愛他是不是，你為什麼要那麼幫他，反而會引起我們現任的爭吵！」小禎聽了不禁質疑：「可是你不覺得，你沒跟他講他才會這樣想嗎？」蔡逸帆強調：「就是永遠不要讓他知道啊！」

蔡逸帆自曝和前男友們分手後演變得像家人一樣，逢年過節還是會連絡，秉持著希望前任們都過得好的心態，她曾經幫前男友的媽媽支付住院費用、買保險；遇到失業的前男友搬家沒衣服穿，更是大方寄信用卡給對方添購衣服，「一開始就是幾萬幾萬，後來就是刷爆了，大概三、四個月以後，覺得他好像沒有要還我的意思，因為他後來有找到工作，但他也沒有分期還我，我就覺得大事不妙！」最後只好趕緊收回信用卡，停止金援前任，蔡逸帆的慷慨行徑震懾現場來賓，紛紛搖頭直呼：「太誇張了！」

胡瓜與小禎示範健身動作。(圖/中天綜合台提供)

來賓癒女分享自己上健身教練課太頻繁，只好以工作為由騙男友，不敢讓男友知道自己一週上3、4次教練課，讓小禎好奇問現場男性來賓：「你們會很介意健身教練和自己女朋友一對一嗎？」胡瓜更一時興起，找來馬國賢當場示範健身動作，方便大家想像畫面再去判斷是否介意，逗趣互動笑翻全場。更多精彩內容，請鎖定今（3）日晚間9點中天綜合台《地球人請回答》。

(中時新聞網)