NCC新任主委陳耀祥、副主委翁柏宗，以及林麗雲、王維菁、蕭祈宏三位新任委員於8月1日履新上任，新任主委布達典禮在行政院政務委員羅秉成主持下於3日完成。

陳耀祥為續任委員並擔任主委，專長為法律。翁柏宗則回鍋再任委員並為副主委，專長為電信。林麗雲為台灣大學新聞研究所教授、王維菁為國立台灣師範大學大眾傳播研究所教授，均來自學術界具有傳播專長。蕭祈宏則原為NCC主任秘書，專長為電信，並嫻熟行政事務推動。連同現任鄧惟中及孫雅麗2位委員，NCC現有7位委員。

陳耀祥在致詞時表示， NCC自95年成立，一路走來面對各種不同創新與挑戰，108年開始進行首波5G行動寬頻業務釋照作業，競價總標金達1421.91億元，並自109年6月底起電信業者陸續開台，台灣正式進入5G時代，NCC未來將繼續強化資訊及數位相關產業，結合5G技術發展，並配合行政院前瞻基礎建設計畫，積極加強5G公共建設、縮小偏鄉數位落差及推動數位公益服務。

另外，NCC面對日新月異的數位時代，防制及處理不實訊息在行政院指導及各部會通力合作下，亦取得一定的成果。

至於各界關注的「網際網路視聽服務管理法」（以下簡稱OTT TV法）草案刻正預告中，NCC將舉辦公聽會徵詢各界意見，希望儘快將OTT TV法送行政院審查。

有線電視部分亦面臨各種挑戰，陳耀祥強調，未來在廣電三法的修法過程中，將強化評鑑換照，完成分組付費之配套措施，防止媒體壟斷，確保言論自由。

陳耀祥強調，NCC團隊力求「政策延續、前瞻創新」二者兼籌並顧，將致力使NCC團隊力量獲得最大發揮，積極尋求各部會的聯繫與分工合作，共同創造產業發展的理想環境，同心協力建構一個全民共享、安全優質的通訊傳播產業環境，期許委員們承先啟後，為NCC全力以赴，邁向台灣通訊傳播發展更高里程碑。

(工商 )