永續概念成為今年最夯投資主題，國內投信業者陸續推出相關產品，富邦投信於2017年即已推出富邦公司治理ETF，本月12日起將展開「富邦台灣永續發展高股息基金」募集，成為國內第一家涵蓋永續概念主動式、被動式台股基金產品之投信業者，實踐母公司富邦金控的永續經營理念。

富邦投信表示，2019年富邦金控已連續三年入選DJSI道瓊永續指數「世界指數（DJSI World）」成分股，並連續四年入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，在永續經營的決心與努力，已成業界標竿。富邦投信身為子公司，延續母公司富邦金控的經營理念，在2017年推出國內第一檔永續概念基金—富邦公司治理ETF，開啟台股這波永續投資浪潮。

富邦公司治理ETF上市3年多來，富邦投信為了推展責任投資不遺餘力，除了在2019年結合產官學專家共同舉辦「從公司治理看全球責任投資新趨勢」論壇，希望使企業重視企業社會責任，讓投資人正視「公司治理」，期望藉此論壇拋磚引玉，吸引更多企業重視「公司治理」進而提升企業價值。此論壇也引發投資人共鳴，截至6月底，富邦公司治理ETF規模已來到新台幣67億元、受益人數有4萬7千多人，3年多來皆有顯著成長。

(工商 )