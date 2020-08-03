樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」出身、長相甜美有著啦啦隊女神封號的李若潼圓夢出輯，發行首支單曲〈玩偶〉！今年22歲、目前就讀就讀崇右科大三年級的啦啦隊女神李若潼，笑起來酷似日本女星堀北真希，讓她人氣快速累積，光是IG上就有高達近6萬的粉絲人數，魅力驚人！單曲創作靈感來自於自己身邊的工作夥伴暗戀男生的真實故事，問李若潼過去的戀愛經驗有無「暗戀」狀況？她笑說：「因為我的個性是那種喜好藏不住的人，所以大家所謂的『暗戀』狀況完全不會發生，而且都會變成『明戀』！也因為自己知道藏不住會付出很多，所以我在沒確定對方是否也喜歡我的情況下，我是不會輕易說出口或表白。」

正值青春年華的李若潼已單身兩年半，「最近趁著放暑假有空，想去月老廟拜拜，求個好姻緣」。很難想像外型甜美、又是啦啦隊女神的李若潼竟然也需要靠著拜月老來求愛情，她笑說：「因為身旁有很多朋友都接連遇到渣男，讓我有點害怕爛桃花！」高人氣的李若潼擁有一大票支持粉絲，收過不少粉絲示愛的簡訊，其中比較特別的是竟有網友私訊想要買她穿過的絲襪，還曾遇過瘋狂粉絲照三餐問候；她苦笑說：「看到想買我穿過絲襪的簡訊已經夠誇張，還有一位我不認識的網友我當女友問候，像是情人節快樂、有沒有吃飯、有沒有穿暖啊、下雨了有沒有帶傘等訊息外，連他去哪裡、跟誰出去等等的都會私訊我跟我報備行蹤！通常這些訊息我都只能忽略不讀不回，不然後面會無法收拾。」

22歲李若潼近日將推出單曲。（杰思國際娛樂提供）

(中時 )