聯德控股-KY(4912)在2018年取得美系手機大廠機構件訂單後，傳出再打入韓系手機大廠供應鏈，預計今年第4季出貨，將為今年下半年挹注營收動能。此外，由於第2季稼動率提升，營收較第1季增加3成，在控管費用下，法人推估第2季獲利將較上季呈現倍增，上半年每股盈餘將達2.5元以上。

聯德-KY今年第2季營收11.43億元，年增12.7％，季增30.4％，第2季伺服器占比30％，運動器材約10％，手機產品占比30％，汽車零件及其他占比30％。

運動器材今年第2季出貨開始提升，單季占營收比重1成，而因疫情的帶動，7月起將加大出貨動能，與年初相比，出貨量大增3倍之多，運動器材訂單能見度來到11月，全年運動器材營收上看10億元，遠優於去年的2億元。

伺服器散熱產品今年因遠距上班、教學需求暢旺，第2季伺服器營收比重達3成，展望下半年，已經接獲美系網通大廠新的訂單，從第1季就小量出貨，新設立的菲律賓廠目前全力供貨散熱模組給美系客戶，下半年出貨持續擴大。而大陸客戶包括阿里巴巴、騰訊及百度今年拉貨也相當積極，由台灣廠直接供貨。

聯德控股-KY在2018年出貨美系客戶手機訂單，今年上半年舊機種銷售狀況不錯，營收占比仍有3成，據瞭解，9月美系客戶將發表四款新產品，其中一款手機機構件中的散熱零件聯德控股-KY已經取得訂單，預計9月開始出貨。

韓系手機大廠機構件則是今年首次切入，目前已經送樣，第4季有望正式交貨。另外，韓系客戶亦有家電品牌，聯德控股-KY也取得該集團白色家電的控制器散熱模組，將產品應用再次跨入新的領域。

該公司第2季營收已經來到11.43億元，第3季運動器材、手機及伺服器三箭齊發，營收可望持續向上，法人估計9月營收有望重回6億元之上，第4季韓系大廠加入營收貢獻，今年營收將呈現季季高表現，上、下半年營收比重保守預估4：6。

(時報資訊)