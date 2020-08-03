長興(1717)新冠抗體快篩試劑獲疾管署授權，自新冠肺炎疫情爆發後，長興生醫團隊運用過去累積技術經驗，承接疾管署研發新型冠狀肺炎抗體快篩試劑並完成技術移轉。目前產品已進入量產階段，待取得快篩試劑專案製造後即可協助國內外防疫應用。

長興將量產的新型冠狀病毒抗體快篩試劑，為偵檢人體內是否有因感染新型冠狀病毒而產生的免疫球蛋白，可追蹤受測者是否曾遭受病毒侵入之感染史，透過檢驗兩個抗體IgM/IgG，判別是感染初期(IgM抗體)或是感染中後期(IgG抗體)。其操作流程簡單，僅需採血即可使用，亦無需搭配設備機台，15分鐘內即能有效判別是否曾經感染新型冠狀病毒。檢測方便快速，而且準確率達98%，敏感性93%，特異性99%，即使是無症狀感染者也能有效篩檢。

長興自2013年佈局切入生醫領域以來，秉持集團著重技術研發的挑戰態度，不斷研發創新產品，在生醫團隊建立初期就和學研單位合作，透過雙方產學計畫來加速長興生醫團隊學習曲線；其後並結合政府單位的研發能量．取得疾管署的登革熱血清抗原分型快篩試片授權並完成生產．透過一次又一次的實戰經驗累積，方能在此次的新冠肺癌快篩檢驗試劑中，快速的將研發成果轉換為產品。

(時報資訊)