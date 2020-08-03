高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)Argent H5環繞立體聲電競耳機今日首次在台正式發售！

曜越先前在2020曜越線上電腦展所帶來的Argent H5系列電競配備，這款耳機搭載Hi-Res認證50毫米釹磁鐵驅動單體15段式頭圍調整、適合攜帶外出，且支援多平台使用，包括電腦、Xbox One、PS4、Mac、手機或Nintendo Switch，是功能性和舒適性都兼具的產品。

曜越表示，Argent H5立體聲電競耳機配有頂級高密度鈦模片的喇叭驅動器，頻率響應20 Hz至最高 40,000 Hz的高解析度音訊，比一般標準耳機高出近兩倍 (22,000 Hz)，提供高清及渾厚有力的聲源；再者，此產品採用單體震膜較大，所以聲音在推動時比較不容易失真，且高低音域表現相對可以提供更清晰與精確的聲音；頻率響應範圍20Hz~40KHz，這樣的範圍也讓聲音更加鬆軟有彈性，兩者加起來讓玩家不管是在玩遊戲時看電影或聽音樂時，都能聆聽到更多的聲音細節；此外，搭載雙指向麥克風，提供乾淨清晰的語音聲及環境聲最小化。此外，麥克風設計為可拆式，方便攜帶，俐落感瞬間提升。

(時報資訊)