中華電(2412)5G應用服務再出擊，今(3)日宣布與雲端遊戲領導品牌Gamestream合作推出的5G Hami雲端遊戲服務正式上線，藉由充實5G的應用內容，帶動更多申辦量。中華電表示，本次透過與Gamestream合作推出的5G Hami雲端遊戲服務，遊戲玩家不再需要額外花錢購買遊戲主機，只要以5G手機或平板電腦開啟Hami雲端遊戲並搭配無線遊戲手把，就能立即暢玩搭載4K解析度的3A級遊戲大作，中華電擁有4G/5G最大頻寬和超高雲端運算與串流技術，可讓消費者享受高速率、低延遲的4K雲端遊戲。

中華電表示， Hami雲端遊戲服務正式上線初期，提供41款高階的主機遊戲，包括《樂高星際大戰III：複製人戰爭》、《汽車總動員2》、《傳奇米奇2：二人之力》、《飛機總動員》及4K的《機甲狂潮》、《一級方程式賽車2018》、《超級房車賽》、《飛向月球》等熱門遊戲。

(時報資訊)