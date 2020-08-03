桃園市目前累積19例登革熱確診個案，其中為6例境外移入及13例本土案例。主要分布於桃園區長安里，玉山里及西湖里也都有確診案例。桃市府公告若民眾未依規定清除家戶內外積水容器，即開罰3千元至1萬5千元罰鍰。

桃園登革熱疫情比往年都還要嚴重，長安里爆發本土群聚感染，長安里長陳俊亨積極宣導里民加強清潔，針對空戶的住家也已經依法開鎖消毒完畢。並在里民辦公室設置快篩站，讓里民能有效地防止疫情擴散。

衛生局表示，市府防疫人員共824人，清除了2030個積水容器。針對個案活動地點實施戶內外化學防治噴藥、環境孳生源清除、家戶健康訪視衛教及社區設站抽血篩檢等。衛生局呼籲民眾應落實「巡、倒、清、刷」4步驟。

桃市府3日宣布，若民眾未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰。另外，民眾應配合衛生局及相關局處進行疫情調查、化學防治噴藥作業、隔離等防疫措施，如拒絕、規避或妨礙防疫工作者，依法可處6萬到30萬元罰鍰。

(中時 )