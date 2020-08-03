台灣師大女籃教練梁嘉音親自擔任這次訓練營的教官。(取自小大師籃球菁英培訓營臉書粉絲團)

花蓮縣籃球協會為深耕地方基層籃球、栽培花蓮籃球幼苗，與國立台灣師範大學女子籃球隊合作舉辦「第1屆小大師籃球精英培訓營」，透過國家級教練梁嘉音和師大女籃親自規劃各面向的訓練課程，帶領在地9到13歲的同學從多元趣味的角度接觸籃球，培育明日之星。

花蓮縣籃球會理事長莊木忠對於小朋友的扎根教育充滿熱忱，認為栽培籃球種子是非常有意義的事情，因此期許學員們好好訓練，將來為國家爭光。花蓮縣議會議員李秋旺也特別感謝師大女籃總教練梁嘉音，帶著教練團來到花蓮，來培訓未來的籃球種子。

梁嘉音懷抱著推廣籃球的初衷，領軍師大女籃從今年開始，把籃球正確的觀念和技術，以及團隊合作精神帶到東部去，填補目前台灣的籃球訓練營大多分布西部的不足。梁嘉音說明這次的課程除了籃球基本動作技巧和團隊配合外，也相當注重學員的學習態度和觀念養成，期許學員能在教練團的細心訓練中滿載而歸、身心都有所成長。

師大女籃首次擔任籃球精英訓練營的助理教練，平時訓練精實、比賽經驗豐富的他們各有不同執教理念，廖怡婷表示，在訓練課程當中會穿插一些小遊戲，讓學員喜歡籃球；球員林鈺蓉則重視運動家精神，希望可以藉由這次的夏令營，讓學員在過程中體會到「遇到挫折的時候不要放棄、然後要勇敢的追夢。」

「第1屆小大師籃球精英培訓營」一共分為8月3到7日、8月10至14日兩個梯次，由花蓮縣籃球協會、花蓮縣吉安鄉體育會擔任主辦單位；花蓮縣立自強國中和國立臺灣師範大學女子籃球隊共同協辦。更多活動訊息可關注「第1屆小大師籃球精英培訓營」Facebook粉絲專頁。

(中時 )