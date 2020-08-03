情侶之間為追求情趣，可能會嘗試用「小玩具」；但有時使用不當，再尷尬也得向醫師求助。外科醫師蕭慕琦臨床上就常遇到「異物塞洞」的情況，某次一對小情侶一同前來，20多歲嫩妹表示屁屁痛，她手指一伸觸診，竟傳來一陣「狂震」，經驗豐富的她，秒懂小情侶發生什麼情況。

蕭慕琦在《媽媽好神之俗女家務事》節目中分享案例，她表示曾遇過一對20歲出頭的小情侶一同前來看診，小男生牽著女友的手說：「醫生，她屁股痛」，蕭醫師請女孩上檢查台內診，當她手指伸進去瞬間，立刻感受到有東西在震動，她馬上心中有數猜到大概是什麼。

蕭醫師詢問2人是第一次性行為嗎？男友不好意思地表示，不是第一次，只是第一次用「無線的」，之前用「有線的」都拿的出來，但首度換玩「無線」，竟「越陷越深」，只好來找醫師求助。

經過X光確認異物位置，確定女子無緊急危險，便安排手術將其取出。蕭慕琦進一步解釋，一般異物取出流程，會以徒手取出為優先；若徒手取不出，會借助器械夾出，再不行才會開刀。

蕭慕琦表示，情趣用品卡住算是「正常」，她還曾遇過芭比娃娃肯尼，甚至是真槍塞入的「特殊案例」。

(中時新聞網)