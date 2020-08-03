前總統府國策顧問劉泰英今午前往台北賓館，弔唁前總統李登輝。劉泰英受訪時表示，很多人都誤會李前總統「為何要當日本人」，當初是滿清政府把台灣出賣給日本，才迫使李當了日本人；劉泰英認為，李前總統是有智慧、慈悲心、人格很偉大的人。

李登輝生前對劉泰英信任有加，接連任命其擔任國民黨投管會主委、總統府國策顧問、李登輝基金會副董事長等要職，劉泰英表示，李前總統是一位非常愛國愛台灣的人。

劉泰英說，美國把釣魚島交給日本，與李登輝沒有關係，是因蔣介石總統時期，麥克阿瑟佔領了沖繩，但蔣介石當時在剿匪，沒有力量接管；劉泰英認為，李前總統只是說了實話，他是一個非常愛國的人，我們應該好好追隨他，達成他未完成的夢。

劉泰英說，在與李前總統互動最深刻的事情是，李接任總統後，請他去當顧問，處理經濟方面的事情，很多決策都願意尊重他的意見，尤其在當初遭遇到亞洲金融風暴，因為李的智慧與毅力與下屬充分配合，才能夠平安渡過。

(中時 )