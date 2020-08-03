在新冠期間各產業表現落差大，科技產業與循環消費在對經濟復甦的樂觀預期下強勢反彈，特別是受惠在家時間增加的大型軟體與應用服務公司獲得資金加持，使得相關產業的股價一馬當先。法人尤其看好5G產業，因5G 至少還有五到十年的成長契機。

根據晨星基金統計，截至7月30日為止，今年來所有的科技基金除了一檔基金外，全都呈現正報酬率，而且多數呈現雙位數報酬率，法人更持續看好未來5G及科技基金後市。

新冠疫情推升對於居家工作、線上娛樂、以及遠距醫療等各種應用服務的需求，路博邁表示，也進一步凸顯建置 5G 服務的急迫性，使用 5G 的需求與意願提升，將有助於未來基礎建設的擴大，與應用服務的創新。

路博邁進一步指出，近期疫情二度傳播風險再度升溫，市場重新提高對科技、通訊等必要產業的配置。展望下半年雖有美國總統大選、疫情再度升溫與中美摩擦帶來市場的波動性，但 5G 的長期發展趨勢不變，未來至少還有5到10年的成長契機。

安聯AI人工智慧基金產品經理黃詩琴表示，新冠肺炎疫情可能驅動的長期轉變也可望進一步促使相關企業受惠，如供應鏈分散及儲備較高的安全庫存等，供應鏈的複雜化更可望增加相關需求。

展望後市，黃詩琴表示，市場預估美國GDP底部在第二季，之後有望逐季改善；受惠下半年遠距工作持續，有望支撐新科技需求、挹注下半年相關企業獲利動能。

至於在長線看好趨勢上，黃詩琴指出，在雲端／資料中心、物聯網、自駕（包含駕駛輔助、自駕車、電動車等）、5G、電競等產業的周期性成長動能仍強。

(工商 )