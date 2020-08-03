由台北市糕餅商業同業公會主辦的「2020台北國際烘焙暨設備展」昨（2）日順利落幕。據主辦單位統計，四天展期共吸引超過15萬人次看展，儘管略低於去年17萬人次的新高紀錄，但今年烘焙展在新冠肺炎疫情衝擊，國外廠商及買主難以前來下，整體參展廠商數減少、攤位數也砍半，能創造出此成績仍相當不易！

台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓表示，拜政府振興三倍券、報復性消費等利多，這次台北國際烘焙暨設備展雖然規模縮小，但參觀人次依舊不少。今年展覽從7/30(四)～8/2(日)共四天，在南港展覽館二館舉行，主辦單位統計，第一天3萬人、第二天3.5萬人、第三天4.5萬人、第四天4萬人，合計總參觀人數超過15萬人次。

主辦單位指出，「2020台北國際烘焙暨設備展」創下多項紀錄，包括受疫情影響，20年以來首度延期，同時也是2020年全球首發的國際烘焙展，也因展覽時間從3月延到7月底，今年首設的中秋主題活動區，也是歷屆首創。

再者是首度導入餐車／餐吧複合型態廠商進駐，還有外送經濟的示範展示區，幫助業者思考「後疫情時代」營運模式的轉型與契機。另，以往烘焙展多以「B2B」為主，今年由於國外買主無法來台，同時也為提振國內烘焙業，首次轉型為「B2C」為主的模式。

主辦單位並指出，烘焙產業將是「後疫情時代」各食品業者兵家必爭之地，從本屆展覽中可看出幾大發展趨勢，包括宅經濟愈發興盛，民眾待在家時間變長，舉凡DIY食材、烘焙家電等商品熱賣，對烘焙成品的需求也轉為保存期長、可冷凍／冷藏的型態；再者是零接觸商機，如電子支付系統、麵包AI影像辨識結帳系統等，可提高結帳效率、消費體驗，並減少食物與人群接觸。

還有，疫情過後食安跟健康議題更加凸顯，烘焙業者也開始研發更多養生、健康型態的麵包糕點搶攻市場，而烘焙店內的環境衛生，以及產品原料、包材等，都將被消費者放大檢視。另，在疫情影響下業者更要加速轉型，例如如何調整自家產品、包裝等，因應外送服務的需求，找出新出路。

(工商 )