因新冠肺炎疫情影響，而暫時停止飛航台灣的全日空（ANA），在日本將台灣列為第二波鬆綁名單，我方也將日本商務客列入鬆綁名單之後，鑒於日籍旅客來台進行商務差旅以及在台日人返鄉需求，3日起，於每週一及每週五使用波音787-8客機復飛台北松山-東京羽田航線。

今日復飛航班自日本載來約50名旅客，回程約1百名旅客，其中包括約30名轉歐美旅客。航班號碼為NH852 (松山→羽田) / NH851 (羽田→松山)。

ANA為了所有搭乘NH852航班的旅客，準備了精美信封信紙組作為紀念禮品。台灣分公司總經理滿田榮一郎先生更是帶領營業部全體同仁下，拿著「HAVE A SAFE FLIGHT」手舉牌歡送NH852航班，祝福所有旅客一路順風、平安抵達目的地。

為了維護今後所有搭乘ANA的旅客健康，ANA致力於推動安心搭乘方案「ANA Care Promise」，打造空中防疫新生活，讓所有旅客在最安心的情況下，享受更勝以往的舒適的空中之旅。

(工商 )