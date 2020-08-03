恆春旅遊醫院醫療大樓重建工程，歷經6次招標後終於在今年6月順利發包，總工程費3億7000多萬元，3日上午由衛福部長陳時中及屏東縣長潘孟安等人共同開工動土。

由於工程預計112年底竣工，潘縣長除希望加速啟用時程，並爭取後續醫療軟體設備經費，獲陳時中部長允諾全力支持協助。未來恆旅醫院將定位急重症醫院，為當地醫療體系注入強心針。

潘孟安表示，恆春旅遊醫院前身原是署立屏東醫院恆春分院，原本只規劃一般門診並可能廢止，經2007年擔任立委期間與其他立委共同爭取保留開設旅遊醫院，終於在歷經13年等待後，讓恆春旅遊醫院將成為地區急重症醫院。尤其醫療大樓工程原本僅規劃4樓建物，經爭取應考量符合觀光旅遊醫療需求，增設心導管、高壓氧、電腦斷層及核磁共振設備，重建工程才一次到位規劃8層樓建物。

潘孟安強調，為解決護理人力不足的困境與需求，縣府團隊結合衛福部偏鄉菁英計畫、教育部補助的展翅計畫及帶薪實習各項補助計畫，額外提供在學階段生活獎學金及畢業後至恆春3家醫院服務之生活津貼，並考量員工宿舍不足的問題，縣府也編列預算補助醫院租賃宿舍費用，希望透過解決醫護人力及住宿問題，留住優秀人才，提供偏遠地區民眾全面性醫療照顧。

陳時中則肯定潘孟安縣長對偏鄉醫療的重視，從擔任立委時就不停奔走籌劃提升偏鄉醫療品質，他表示，恆春旅遊醫院將定位為急重症醫院，包括前行政院長林全、賴清德及蘇貞昌院長都相當關切醫療大樓重建工程進度，未來醫療大樓竣工後，衛福部將持續支持協助醫療軟體設備經費，讓恆旅醫院成為提昇南屏東重症照護和醫療水準的開端。

恆春旅遊醫院新建大樓面積9315平方公尺，預計興建地上8層、地下1層，病床數將從35床增加到99床，除增加各醫師專科別提供第一線醫療外，並增設安寧病房。新建工程於108年9月第一次開標，歷經5次流標，終於在今年6月17日決標。

(工商 )