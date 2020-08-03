中國人民銀行旗下新增金融科技子公司「成方金融科技」，該公司的5個股東均為人行直屬機構，市場分析這是人行加速布局金融科技之舉。

澎湃新聞報導，據中國國家企業信用資訊公示系統，成方金融科技7月底在北京成立，註冊資本人民幣20.08億元，經營範圍包括軟體開發、技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、數據處理、電腦系統服務、租賃機械設備、租賃電子產品、銷售電腦軟件及輔助設備等。

天眼查顯示，成方金融科技法定代表人張永福，是中國金融電子化公司旗下兩家子公司北京中金國盛認證和金融電子化雜誌社的法定代表人。

成方金融科技的股東包括中國金融電子化公司，該公司是國務院批准、於1988年成立的大型高科技企業，為人行直屬單位，負責人行資訊化建設。其餘還包括人行徵信中心、中國金幣總公司、中國印鈔造幣總公司、以及人行清算總中心。

人行金融科技司司長李偉早前曾表示，人行會整合自身在上海科技機構的科技資源，成立金融科技子公司，建設數據中心等，支持上海金融科技中心的建設。

(工商 )