施作離岸風力發電水下基礎工程的人員，於今年2、3月份在興達漁港港內亂倒廢土，達20至30萬方土方。當地漁民認為這恐怕會造成二次汙染。高雄市海洋局說，尊重養殖漁民訴求，已經停止原本的養灘計畫。

日前蔡政府推動的「綠能前瞻基礎建設規畫」，選定在高雄市茄萣區興達遠洋漁港作為「離岸風力發電」水下基礎的生產基地，當地居民說，海洋局為了使機具能在期限內順利地出入港，疏濬過程中將港內的廢土放任廠商便宜行事，任意傾倒，無視生態及漁民安全。

海洋局指出，此次疏浚土砂改到興達漁港港區南堤南側水域進行土方堆置，類似工法於2012年度辦理疏浚作業，當年即置於該區域。為了解該作業是否影響興達港地區近海及養殖漁業，經調查漁業年報資料顯示，自2011年起至2018年，興達港區漁業生產量及石斑魚苗產量均無減少或資源量衰退情形。

對於當地漁會抗議，此施工堆置會有不當影響，已經於今年3月暫緩施工，海洋局也邀集漁會、養殖業者及地方民意代表舉行說明會，在會中宣布工程暫停施作，至今尚未復工。

(中時 )