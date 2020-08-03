針對總統府秘書長蘇嘉全請辭，之前揭露蘇的外甥在公營事業涉弊案的國民黨立院黨團總召林為洲表示，怎麼這麼剛好有問題的都是蘇家的人？真的是蘇嘉全全家都有問題？所以蘇嘉全辭職剛好而已。站在監督立場，公營事業和機器不能為私人所用，立院職權也是公器不能為私人牟利。

蘇嘉全姪子、民進黨立委蘇震清疑因捲入SOGO公司經營權之爭涉收賄，蘇嘉全以個人因素為由主動向蔡英文請辭獲准。蘇嘉全聲明指出，這是為了不再讓蔡英文困擾，也是讓檢調能夠秉持毋枉毋縱的司法精神，放手偵辦。

《中評網》引述林為洲接受媒體訪問表示，真的是蘇嘉全全家都有問題，現在另外傳出蘇的女婿新成立的香氛蠟燭公司，也拿公營事業的標案，要拿到政府標案有這麼容易嗎？而且剛成立沒多久的公司就拿到這樣的標案？

林為洲說，怎麼那麼剛好一下子是蘇嘉全外甥出問題，一下子是侄子，一下又是女婿，這麼剛好都是蘇家的人，所以蘇嘉全辭職剛好而已。

林為洲強調，這些事件中也再一次看到公營事業的弊端，大家看有多少問題，都跟蘇家有這麼密切關係，應該徹查到底，而國民黨團也在草擬有關公營事業的派任董事、總經理都要做嚴格規範，否則弊端會層出不窮，打弊案是一回事，但要改革公營事業的治理也是努力方向。

林為洲在上個月曾召開記者會指出，蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查4弊案，除親向廠商拿回扣，連制服、員工旅遊等也交由張仲傑自家親人承包，毫無避諱；內部調查結果屬實，卻仍被列為密件，未懲處也未函送，根本是國王人馬系統性包庇。

(中時新聞網)