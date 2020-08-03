前高雄市長韓國瑜過去赴市議會接受質詢時，時代力量市議員黃捷砲火猛烈，並頻頻插話，打斷韓國瑜答話，引發網友批評。然而，近日時代力量徐永明和多名立委涉嫌收賄爆發後，有不少網友則是湧入黃捷臉書留言「欸，妳怎麼那麼安靜？」、「自己人貪汙就默默不說話了，正義呢？」對此，黃捷辦公室則回應，「不方便受訪」。

針對徐永明及前副秘書長林鈺傑近日遭檢調調查一案，時代力量也發布聲明宣布，即日起停止黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑之職務，並推選邱顯智委員為代理黨主席；本案嚴重影響本黨之聲譽，但前主席徐永明目前仍在聲押中，將待台北地方法院召開羈押審查庭決定後，盡速做進一步處理。

其實在檢調發動搜索多位立委的當晚，黃捷在臉書開直播就曾透露，目前還不知道黨中央、主席與檢調那邊的狀況，黨內的事情，第一時間當然覺得要釐清的狀況就是...該調查，黨內該辦的就是要辦，經過正確程序，希望黨中央說明，以往程序是這樣，現在就不應該有其他雙重標準，不然就會被外界質疑。

而後來，黃捷則未針對此事再做任何發言，不過，有網友則是到她的臉書留言表示，「請黃議員出來面對下，發表意見」、「徐永明需要法律協助」、「黨主席貪污是不是應該翻白眼？」、「這個時候不適合安靜吧！請針對不適任的黨主席做出評判」。

據《三立新聞網》報導，黃捷手機皆為關機狀態，詢問黃捷辦公室主任，經確認後則表示「今不方便受訪」，至於能否透過文字回應，也僅得到「不方便耶」的答案。

(中時新聞網)