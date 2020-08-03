罷免陳致今送件，發起人透露下一步計畫。(圖/翻攝自 罷免陳致中臉書社團)

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，全台各地有民眾發起新一波罷免活動，直指多名綠營民代，在「罷王」和「罷捷」連署書相繼送件後，支持罷免高市議員陳致中「鎮港除蟲隊新生站」今(3日)也北上赴中央選舉委員會，送出第一階段的連署書。對此，罷免陳致中發起人也在臉書上透露罷免活動的下一步計畫，最快在20天後展開。

新生站發言人郭倫豪指出，歷時兩個多月的作業時間，他們共收到近萬份連署書，經過整理之後，此次共送出3500份連署書，選委會也已經正式收件，將展開約20天的審查期。同時，他也指出罷免陳致中新生連署站已做好好展開第二階段的準備。

罷免陳致中楊姓發起人今也在「罷免陳致中」臉書社團中表示，「今天上午，新生站已在中選會遞交提案書。因新生站認為，這是他們與志工努力成果，故他們要低調處理，不希望大肆宣揚，因此未發出通知給大家！接著，他表示，之後要等待中選會的審核，時間大概花費20天左右，做審核能夠一次通過，20天後「有機會」啟動第二階段。

楊姓發起人也呼籲，若要多設連署站，將會需要更多經費、人力，尚請大家多多支持，有進一步消息，他會會在社團中公布。

網友們也留言回應，「前鎮小港人站出來除蟲」、「感謝偉大的志工朋友」、「辛苦你們了！謝謝！大家一起加油」。

(中時新聞網)