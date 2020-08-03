防疫破口再現！挪威豪華郵輪阿蒙森號（MS Roald Amundsen）近來2度展開北極之旅後，船上至少有40人確診新冠肺炎，包括36名船員和4名乘客。該郵輪目前停泊在挪威北部特羅姆瑟（Tromso）港口，船員在船上接受隔離檢疫，但其他乘客皆已下船，行蹤難以追蹤。

阿蒙森號是首批在疫情下重新啟航的郵輪之一，7月31日返回特羅姆瑟後，4名船員身體不適送醫，之後確診新冠肺炎。船上158名船員經病毒檢測後，又增加32人確診，累計36名船員染疫，包括32名菲律賓及4名挪威籍船員。自上月17日以來，2次航程共387名旅客中，亦有4人確診。

衛生部門指，雖然船員在郵輪上隔離檢疫，但其他乘客已在沒有檢測的情況下上岸，讓追蹤工作變得更加困難。當局已發送短訊通知全體乘客，料將出現更多相關個案。目前挪威累計有9268人確診、其中255人病故。

(中時 )