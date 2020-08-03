大地酒店大廳「光陰部落藏書閣」。（大地酒店提供）

大地酒店的露天大眾風呂。（大地酒店提供）

招牌名菜「湘味剁椒鰱魚頭」入口酸辣尾韻發麻。（大地酒店提供）

「月兒彎彎涮涮鍋」美國雪花牛套餐。（大地酒店提供）

國旅出遊導致離島、東部地區人潮洶湧，反倒出現沙丁魚式觀光、國道停車場的窘境，相對台北近郊卻因外國旅客銳減，多家星級飯店、溫泉酒店的住房、餐廳推出超殺優惠吸引遊客享受悠閒的度假感受。北投大地酒店表示，推出振興三倍券加碼優惠期待暑假住房率提升，至於餐廳訂席已回復以往業績，兩間「奇岩一號」於父親節檔期皆訂滿。

北投大地酒店推出2天1夜「享樂一夏」振興旅遊住宿專案，即日起至8月31日，每房9200元起，搭配使用振興三倍券預訂住房，每房折抵3000元，加上安心旅遊補助可再折1000元，並提供3000元館內消費折抵金，全館餐廳、休閒設施、酒水消費皆可使用，另贈送雙人下午茶券並享提早住房、延遲退房的服務。

最具口碑的「奇岩一號」川湘料理，使用振興三倍券消費滿千送百，相當於用餐打9折優惠，其招牌名菜「湘味剁椒鰱魚頭」，主廚特選台南曾文水庫2.5公斤的大頭鰱，堅持當日現殺現煮，佐以紅豔誘人的湘味剁椒醬，入口酸辣尾韻發麻，至於「稻香大地牛」採嘉義民雄的在來米稻梗，用以綑綁1公斤多的美國帶骨牛小排，以秘製老滷汁熬煮，剪開稻梗後品嘗鮮嫩牛肉口感，這兩道菜式適合5至6人享用。而館外餐廳奇岩一號旗艦店，也推出了餐廳招牌菜「湘味剁椒鰱魚頭」＋「稻香大地牛」總價值3696元，使用振興三倍券3000面額即同享2道經典料理。

另外2間餐廳皆有優惠，使用面額1000元振興券可享「喜歡廳」義法料理價值1580套餐，主餐可選「香煎雞腿肉捲蜜金棗佐紹輿酒醬汁」或「慢燉無骨牛小排配馬鈴薯麺疙瘩」，搭配父親節還送1客「酒釀櫻桃巧克力蛋糕」；而使用1000元消費券可享1500元的月兒彎彎涮涮鍋，則可選擇活菌松阪豬或美國雪花牛套餐，午餐、晚餐時段皆供應且平假日適用。

位於北投的5星酒店大地酒店，擁有20間獨立湯屋，露天風呂營造飄雪氛圍彷彿北海道，可享偽出國的日式泡湯體驗，持振興三倍券1000面額可享大眾風呂單人入場一次（約62折），持2000面額可享雙人湯屋90分鐘＋雙人下午茶（約65折），持3000面額可享雙人30分鐘SPA療程＋芳療室泡湯60分鐘（約65折）。

(中時 )