永崴投控(3712)旗下子公司世豐電力完成現金增資新台幣16.2億元，本次增資完成後，股東結構為永崴投控持有76%股權、行政院國家發展基金管理會持有20%股權、國泰人壽股份有限公司持有4%股權。

世豐電力本次增資款將全數用於興建「花蓮豐坪溪及其支流水力發電第一及第二電廠」。世豐電力主要是投資「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，水力發電廠位址設於花蓮縣卓溪鄉豐坪溪及其支流，分別設置第一電廠(18.1MW)與第二電廠(19MW)，裝置容量共達37.1MW，每年可發電約2億度綠電，建置完成後，預計每年可減少109,755噸二氧化碳排放量，相當於種植914萬顆樹，將是民間最大的水力電廠，也是國家重大建設之一。

台灣水力發電廠目前共有44座，裝置94個機組，裝置容量共4693MW，水力電廠之經濟壽齡可達50年以上，實際運轉年限可達80~90年，台灣目前百年電廠共有三座，至今皆還在運轉，水力發電可以說是相當成熟又乾淨的再生能源。

台灣山地、丘陵約佔全島總面積的三分之二，但河流離海岸線太短，水留不住；水力發電可以把電留下來，但環評不易、因此極其珍貴；水力發電零排放，又可當電力的基載，同時結合自然景色、史蹟歷程、在地藝文與生態關懷，提供知性之旅，全台灣十大最佳秘境就有七個是在水力電廠週邊。

水力電廠是台灣的資產，也是再生能源最佳的基載電力。永崴投控子公司世豐電力結合台灣世曦、中興顧問、日本電力公司共同籌組之水力團隊，匯集在水文、地質、土木、電機等各領域的專家，是目前民間最專業之水力團隊。除了豐坪溪，也將繼續在全台灣開發小水力電廠，未來也將進軍東南亞水文地區建置水力電廠。

(時報資訊)