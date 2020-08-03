上半年受到全球疫情肆虐，遠距商機興起，也帶動視訊軟體商Zoom飛快發展，Zoom亞太區業務負責人陳嘉健表示，免費和付費的每日會議參與者已從去年十二月的1,000萬人，至今年四月已成長至超越3億人，不到半年成長30倍。

疫情顛覆人們工作模式，富比世近期一項調查發現，全球67％的資深主管表示會限制實體會議參與者的數量，超過75％更表示會更加倚賴視訊會議。研究調查機構Moring Consult的研究則指出，幾乎一半可彈性工作的成人認為虛擬會議與面對面會議具備至少一樣有效。

以Zoom在亞太、歐洲、中東及非洲區的今年第一季的營運表現來看，單季營收與去年相比成長246％，並大約占公司整體營收的25％。另外，根據行動應用軟體情報工具Priori Data的資料，Zoom在Google Play和Apple App Store上今年上半年已經累積超過三億次下載，與去年同期相比成長20倍。

陳嘉健表示，COVID-19的疫情，改變了人們在辦公室協作的方式，過去許多企業詢問的是「我們是否可以遠端工作」，「但在疫情催化之下，大家問的是『我們如何遠端工作』？」，可以發現遠距視訊市場未來還有相當大的成長空間。

陳嘉健表示，Zoom會議大幅成長的關鍵，其中很重要的一項是產品簡單易用，包括單畫面可顯示至多49位參與者、虛擬背景、分組討論、雲端錄影等，不論是教育現場、遠端辦公、家族聚會、異地婚禮，可滿足全球各地不同的使用案例。不論是英國政府、好萊塢編劇、丹麥足球聯隊與新加坡教育部均採用Zoom。

至於外界對於Zoom的資安一直抱持疑慮，陳建嘉則表示，Zoom在半年內快速成長30倍，所以被放大檢視，而從今年4月開始，Zoom就推出90天資安強化計畫，將所有工程資源投入至增進產品安全和隱私性，並推出Zoom 5.0重要更新，其中增加許多安全性功能，滿足全球使用者的高標準要求，並已於今年七月取得重大進展。

Zoom表示，未來也將持續努力精進產品安全與隱私，包括於今年五月收購安全訊息與文件共享服務Keybase，並將打造一個易於安裝、具企業級規模的端到端的加密通訊平台。

Zoom近日也發佈聲明指出，將於8月23日正式停止在中國的用戶直銷模式。據悉，Zoom在中國大陸市場的銷售模式包括直接銷售、線上訂閱以及透過合作夥伴銷售，接下來將改為僅透過合作夥伴的模式，

Zoom表示，未來透過合作夥伴的模式，將結合Zoom的技術於合作夥伴的產品中，為中國大陸用戶提供更好的在地服務。目前Zoom已告知客戶這個更動將於2020年8月23日生效，並推薦授權合作夥伴。中國大陸的用戶可以繼續以與會者的身分參與Zoom會議。

至於台灣、香港、澳門將不會受到影響，Zoom也強調，台灣的用戶數據將不會送往中國大陸，用戶可自行選擇數據中心。

(工商 )