圖說:平價5G手機上市，遠傳5G祭親民價限時搶辦0元起再送VR眼鏡。圖/遠傳電信提供

遠傳3日宣布一口氣上架多款新機，包括遠傳獨家高階的SHARP旗艦機 AQUOS R5G、中階的 Samsung Galaxy A71 5G，以及輕鬆的入門手機Samsung Galaxy A51 5G。

另外，8月底前限時加碼手機折價優惠，搭配遠傳5G 1,399資費，新機套裝價0元，加贈價值逾4,200元的「5G 影音大全配」(包含PICO VR眼鏡一台、遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角館」與「4K影劇」服務各12個月)。

全新上市的Samsung Galaxy A51 5G採用 Infinity-O 極限全螢幕，以 20：9 顯示比例搭配窄邊框，打造 91.6％螢幕佔比，不論玩手遊、追劇、瀏覽網頁或進行多功能任務，皆享有出色的視覺體驗。

規格更高的Samsung Galaxy A71 5G則配置 6.7 吋 FHD+ Super AMOLED Plus 螢幕讓視野更遼闊，以 93.2％螢幕佔比並搭載杜比全景音效，在5G時代提供使用者沉浸式的影音享受。八月底前申辦，再享限時折價2,000元。

遠傳獨家開賣的SHARP AQUOS R5G則主打旗艦規格，包括Pro IGZO螢幕、具備IP68防塵防水，相機規格更是「吸睛」，配置前1,640萬畫素自拍鏡頭（F2.0 光圈），提供臉部辨識解鎖；後置四鏡頭主相機，採用1,220 萬畫素標準鏡頭（F1.7 光圈、OIS）、4,800 萬畫素超廣角鏡頭（F2.9 光圈、120° 廣角）、1,220 萬畫素望遠鏡頭（F2.7 光圈、OIS），具備 8K / 30fps 錄影、人像景深攝錄功能，專案價最高折5,000元，申辦行動裝置險前六個月免付費。

(工商 )