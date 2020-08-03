上市營建股國揚實業（2505）將拋出震撼彈，回饋股東超霸氣！由於「大南港土地」獲利大噴出，第2季入帳，大筆現金落袋，3日董事會決議，將配發第2季現金股利達1.5元，加碼回饋給股東。

國揚並擬於9月18日召開股東臨時會，討論減資45.44795％一案，擬每股退還股款4.544795元給股東；減資後股本，將成為38億元。

另外，國揚董事會今天也決議，於8月18日為除息日，將配發去年度股利，每股現金股利0.15元。

國揚表示，擬召開股東臨時會，預計日期為9月18日，為活化股東資金運用及透過調整資本結構以提升股東權益報酬率，將辦理減資31.65億元，消除股份316,582,479股，減資比率達45.44795％。

目前國揚股本為69.66億元，若通過減資案，減資後股本將為38億元。

國揚表示，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份，每股退還股款4.544795元；每仟股減少454.4795股（即每仟股換發545.5205股）。全案俟經股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。嗣後如因國揚股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整前述減資比率時，擬提請股東會授權董事長處理。

(工商 )