晨星基金統計，亞太在第二季度淨流出7.74億美元，主要流出的地區是中國大陸。而台灣在ESG基金推出的推動下，是亞太地區少數且連續第二個季度呈現淨流入的地區，台灣在第二季度吸引了近1.3億美元。

永續基金在2020年第二季資金雖呈現淨流入達711億美元，較上季增長72％。但亞太區卻因大陸資金流出，呈現淨流出情況，但亞太區永續基金僅佔全球永續基金總資產的2.4％。

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